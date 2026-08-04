Sono stati riallacciati negli scorsi giorni i contatti tra le parti per il possibile arrivo a Milano di Moussa Diaby. Un'operazione comunque complicata, per l'Inter, come si legge oggi su Tuttosport. Per chiudere la trattativa servono parecchi incastri, considerando che il francese guadagna 15 milioni netti a stagione più diversi bonus: cifra inarrivabile per chiunque in Italia.

Ecco allora che, per trovare una quadra, servirebbe una sorta di "incentivo all'esodo" da parte dell'Al-Ittihad o un forte sacrificio economico da parte del calciatore. Quanto al cartellino, secondo Tuttosport, "l'Inter è pronta a offrire circa 18 milioni, più il cartellino di Benjamin Pavard, al club di Gedda. Il francese, sacrificabile per far spazio in rosa all’argentino Romero, ha una valutazione che si attesta sempre sui 12-15 milioni, ma dovrà eventualmente poi accettare la destinazione". In alternativa c'è la carta Asllani: l'intermediario che si sta occupando dell'addio dell'albanese è lo stesso autorizzato a lavorare per la cessione del transalpino.