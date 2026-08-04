Si parla ormai da diverso tempo del prolungamento di contratto che dovrebbe coinvolgere Francesco Pio Esposito e l'Inter. Un rinnovo che non sembra in discussione, ancor meno dopo le parole dell'agente Mario Giuffredi e dell'attaccante stesso, ieri a Sky Sport

Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore è "pronto a mettere la firma sul prolungamento contrattuale fino al 2031. Un anno in più, ma soprattutto un gesto forte da parte del club di Viale Liberazione che vuole blindare uno dei suoi pezzi pregiati con un ingaggio da 3,2 milioni più bonus all’anno. Un pacchetto che tra gettoni individuali e di squadra potrà arrivare fino a 3,5 milioni mentre per l’annuncio ufficiale si attenderà il rientro della truppa dalla tournée estiva in corso".

Sezione: Rassegna / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 10:06
Autore: Antonio Di Chiara
vedi letture