L’Inter parte davanti a tutte nella corsa alla prossima stagione, ma secondo Massimo Marianella la rosa nerazzurra necessita ancora di diversi interventi. Il giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha promosso il lavoro di Cristian Chivu, riconoscendogli il merito di aver valorizzato al massimo il gruppo a disposizione. Allo stesso tempo, però, ha invitato la società ad accelerare sul mercato, soprattutto dopo il rinnovamento avviato in estate.
“Chivu ha tirato fuori il meglio”
Per Marianella, la candidatura dell’Inter al vertice nasce innanzitutto dalla presenza di Chivu in panchina: “L’Inter è la favorita perché Chivu è bravo, saggio e ha estratto il meglio dalla squadra”. Una valutazione positiva che, tuttavia, viene accompagnata da un avvertimento: “Deve cominciare a fare mercato, perché finora praticamente non l’ha fatto”. Il giornalista ha poi sottolineato la portata del ricambio generazionale intrapreso dalla società nerazzurra, che ha salutato alcuni dei protagonisti del precedente ciclo: “Ha dato un grande abbraccio a Sommer, Darmian e Acerbi e ha deciso di cambiare. È giusto, ma ora deve trovare altri giovani all’altezza”.
Pio Esposito come modello
Tra le note più positive c’è sicuramente Francesco Pio Esposito, indicato da Marianella come l’esempio da seguire per costruire la nuova Inter: “L’Inter ha scoperto che aveva talento e lo ha trasformato in un giocatore da Inter e da Nazionale. Adesso deve trovarne qualcun altro”. La crescita del giovane attaccante rappresenta quindi un modello per il futuro: puntare su giocatori giovani e di prospettiva, capaci di inserirsi gradualmente nella rosa e diventare elementi importanti per il presente e per gli anni a venire.
“Stones non basta”
Marianella ha espresso invece qualche perplessità sull’eventuale arrivo di John Stones, ritenuto un rinforzo importante ma non sufficiente per risolvere tutti i problemi della difesa: “Non basta. Gli ultimi anni al Manchester City ci dicono che ha saltato più partite di quante ne abbia giocate”.
Il difensore inglese, secondo il giornalista, potrebbe rappresentare una preziosa aggiunta nelle condizioni giuste, ma senza poter essere considerato una certezza assoluta: “Quando ci saranno le condizioni sarà una grande aggiunta, ma per alcune partite. L’Inter non può ripartire difensivamente soltanto da Stones”. Il principale intervento da completare resta dunque sulla fascia destra, dove l’Inter deve individuare il sostituto di Denzel Dumfries: “Deve trovare l’erede di Dumfries. È favorita lo stesso, ma il mercato deve partire”.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:36 Marianella: "Inter favorita, ma il suo mercato ancora deve iniziare"
- 21:21 GdS - Scambio Nico Gonzalez-Frattesi, gli ostacoli per l'affare
- 21:06 Monza, Milan Futuro battuto in amichevole. Subito due gol per Akinsanmiro
- 20:52 Cosenza, c'è la firma di Quieto: il nerazzurro vola in Calabria
- 20:38 Inter U23, via con una trasferta caldissima: a Catania ben 7700 abbonamenti rinnovati
- 20:24 Genoa, amichevole da incubo: liguri sconfitti 10-1 dal Bournemouth
- 20:10 Domani il derby a Perth. Nel Milan pronti Nkunku e Loftus-Cheek
- 19:56 Brookfield-Oaktree, che succede con l'Inter? La Francesca chiarisce
- 19:42 Manchester United, nuovo sponsor per il training kit: confronto impietoso con la Serie A
- 19:29 Dall'Arabia - Diaby bloccato... da Salah: la posizione dell'Al Ittihad
- 19:15 Diaby-Inter, due ostacoli: il Bayer e i costi. Pavard resta in uscita
- 19:01 Cagni: "Il Napoli è forte, lotterà con l'Inter per lo Scudetto"
- 18:47 Gautieri e il mercato delle big italiane: "Le rose vanno bene così, ma nelle Coppe..."
- 18:34 Novità per Oaktree: Brookfield diventa proprietario del 100% delle quote
- 18:20 Cadena Ser - Romero, l'Atletico fa sul serio: è lui il preferito di Simeone
- 18:05 Thuram si allena anche in vacanza con la maglia di Ronaldo il Fenomeno
- 17:50 Vasco da Gama su Colidio: presentata un'offerta al River
- 17:35 Compagnoni: "Nico Gonzalez? Serve un quinto vero, l'ideale è Spence"
- 17:20 Inter a Perth, Bisseck: "Grande esperienza, i tifosi sono stati gentilissimi"
- 17:05 Kovacic: "Il City conta su di me, non ho sentito dubbi da parte del club"
- 16:50 City, Maresca: "Sappiamo di aver perso giocatori importanti come Stones"
- 16:35 Marianella: "Inter, il mercato non è ancora partito. Stones? Un'alternativa"
- 16:21 Roma, gelo sul fronte Read: accelerata per Molina
- 16:07 La Serie C sbarca su Rai 2: anche l'Inter U23 in chiaro, ecco quando
- 15:53 Derby a Perth, grande risposta di pubblico: previsti 50mila spettatori
- 15:38 Saelemaekers prima del derby: "Sappiamo che possiamo fare bene quest'anno"
- 15:24 Nico González, non solo Inter: l'argentino offerto alla Roma. La situazione
- 15:10 UFFICIALE - Inter, Pentima in prestito al Tau Calcio Altopascio
- 14:56 Vigilia del derby a Perth: incontro istituzionale per Inter e Milan
- 14:43 Smicer: "A Jones manca fiducia. Iraola può convincerlo a restare"
- 14:30 videoLe parole di Cristian Chivu e Federico Dimarco da Perth
- 14:21 Sky - Verso il derby, Chivu cambia: Bastoni, L. Henrique e Zielinski dal 1'?
- 14:04 Lite con Curtis Jones, Szoboszlai getta acqua sul fuoco
- 13:50 Il Cagliari chiede 18 milioni per Esposito. Intanto arriva il sostituto
- 13:36 SM - Da Diaby a Nico Gonzalez, il punto sulla ricerca dell'esterno
- 13:22 Iddrissou: "Inter, sogno scudetto e Champions. Pio un grande, Chivu..."
- 13:07 Diaby, Inter e Bayer trattano con l'Al Ittihad. Il Benfica osserva
- 13:00 Akanji comincia a scaldare i motori: primo giorno di lavoro alla Pinetina
- 12:55 Ultimo saluto a Baresi, Marotta: "Giocatore universale, un esempio"
- 12:42 Il Giorno - Diaby-Inter, Asllani apre al trasferimento all'Al-Ittihad
- 12:34 Oaktree, i conti tornano. Presto inizierà la fase di 'esplorazione'
- 12:25 GdS - Sebastiano Esposito, dall'Atalanta solo un sondaggio: si fa avanti la Premier
- 12:14 Funerali Baresi, i tifosi del Milan applaudono Bergomi e Marotta
- 12:00 videoL'ANNUNCIO di CHIVU in CONFERENZA STAMPA fornisce un'AMARA CONFERMA
- 11:45 Corsera - Chivu punta a un'Inter stile Premier: dove nasce l'idea
- 11:30 TS - Romero-Inter vicini, difficile salti. Da Chivu due priorità ai dirigenti
- 11:18 Marotta, Ausilio e Bergomi al funerale di Franco Baresi. Il presidente: "Valori da tramandare ai piccoli"
- 11:16 Amorim: "Contro l'Inter vogliamo vincere, ci teniamo a fare bene"
- 11:09 Perth, terza seduta in terra australiana per il gruppo nerazzurro
- 11:02 TS - Pavard, intermediario ieri in sede Inter: ha già detto no a due club
- 10:49 Bild - Il Bayer Leverkusen piomba su Diaby: affare da 30 milioni
- 10:43 Nico Gonzalez, la posizione della Juventus. Diaby-Inter ipotesi concreta: novità su Asllani e Pavard
- 10:34 TS - Jones-Inter, mancano solo 5 milioni. Il Liverpool pronto alla contromossa
- 10:20 TS - Diaby-Inter, offerta pronta: c'è dentro Pavard. No a Kayode perché...
- 10:06 CdS - Pio Esposito-Inter, ecco i bonus nel nuovo contratto: i tempi per l'annuncio
- 09:52 CdS - Rinnovo Carlos Augusto, presto il vertice: le cifre in ballo con l'Inter
- 09:38 CdS - Frattesi, incontro con l'agente. Juve-Inter a Perth occasione importante
- 09:24 Mancini: "Dar fastidio all'Inter? Serve onestà. Io in nerazzurro? Vari approcci ma sapevo che..."
- 09:12 Dimarco: "Inter, due obiettivi chiari. Derby e Juve per capire una cosa"
- 09:03 Chivu: "Dubito di avere la ThuLa col Monza. Serie A all'estero? Forse la prima perché..."
- 09:03 CdS - Diaby-Inter soltanto in un caso: il grosso del budget va altrove. E per Luis Henrique...
- 08:42 CdS - Romero-Inter solo con Pavard out? Non per forza. Chivu è convinto che...
- 08:28 GdS - Calhanoglu, ultima stagione all'Inter? Il turco riparte contro il Milan
- 08:14 Bisseck: "Inter speciale, mai pensato all'addio. Migliorare il double? Sarebbe grave se..."
- 08:00 GdS - Nico Gonzalez proposto dagli agenti: c'è un altro club dall'Italia. E uno scambio con Frattesi...
- 00:00 Agosto scalda il mercato: bisogna alzare l'asticella
- 23:44 Faggiano scherza: "Ausilio dorme con un occhio aperto. Se non è andato in tournée..."
- 23:30 Sky - Inter-Diaby, anche Pavard come possibile contropartita
- 23:20 Buffon: "Non mi sono chiesto perché la FIGC non abbia pensato a Conte come ct"
- 23:00 City, Rico Lewis: "Novanta minuti con l'Inter, sono rimasto sorpreso"