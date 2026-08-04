L’Inter parte davanti a tutte nella corsa alla prossima stagione, ma secondo Massimo Marianella la rosa nerazzurra necessita ancora di diversi interventi. Il giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha promosso il lavoro di Cristian Chivu, riconoscendogli il merito di aver valorizzato al massimo il gruppo a disposizione. Allo stesso tempo, però, ha invitato la società ad accelerare sul mercato, soprattutto dopo il rinnovamento avviato in estate.

“Chivu ha tirato fuori il meglio”

Per Marianella, la candidatura dell’Inter al vertice nasce innanzitutto dalla presenza di Chivu in panchina: “L’Inter è la favorita perché Chivu è bravo, saggio e ha estratto il meglio dalla squadra”. Una valutazione positiva che, tuttavia, viene accompagnata da un avvertimento: “Deve cominciare a fare mercato, perché finora praticamente non l’ha fatto”. Il giornalista ha poi sottolineato la portata del ricambio generazionale intrapreso dalla società nerazzurra, che ha salutato alcuni dei protagonisti del precedente ciclo: “Ha dato un grande abbraccio a Sommer, Darmian e Acerbi e ha deciso di cambiare. È giusto, ma ora deve trovare altri giovani all’altezza”.

Pio Esposito come modello

Tra le note più positive c’è sicuramente Francesco Pio Esposito, indicato da Marianella come l’esempio da seguire per costruire la nuova Inter: “L’Inter ha scoperto che aveva talento e lo ha trasformato in un giocatore da Inter e da Nazionale. Adesso deve trovarne qualcun altro”. La crescita del giovane attaccante rappresenta quindi un modello per il futuro: puntare su giocatori giovani e di prospettiva, capaci di inserirsi gradualmente nella rosa e diventare elementi importanti per il presente e per gli anni a venire.

“Stones non basta”

Marianella ha espresso invece qualche perplessità sull’eventuale arrivo di John Stones, ritenuto un rinforzo importante ma non sufficiente per risolvere tutti i problemi della difesa: “Non basta. Gli ultimi anni al Manchester City ci dicono che ha saltato più partite di quante ne abbia giocate”.

Il difensore inglese, secondo il giornalista, potrebbe rappresentare una preziosa aggiunta nelle condizioni giuste, ma senza poter essere considerato una certezza assoluta: “Quando ci saranno le condizioni sarà una grande aggiunta, ma per alcune partite. L’Inter non può ripartire difensivamente soltanto da Stones”. Il principale intervento da completare resta dunque sulla fascia destra, dove l’Inter deve individuare il sostituto di Denzel Dumfries: “Deve trovare l’erede di Dumfries. È favorita lo stesso, ma il mercato deve partire”.