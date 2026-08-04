Impatta alla grande con il mondo Monza Ebenezer Akinsanmiro. L'ex giocatore dell'Inter ha segnato subito una doppietta da subentrato nella sfida contro il Milan Futuro in amichevole, regalando il successo per 4-2 ai brianzoli a Monzello. Proprio l'Inter sarà la prima avversaria del Monza di Juric in campionato, il 23 agosto a San Siro.

La cronaca della gara

Il Monza parte forte, colpendo un palo con Patrick Cutrone al 17', ma non trova il gol. Il Milan Futuro, invece, riesce a sbloccarla con Menon. Il pareggio porta la firma di Varela, ben servito da Colpani, al 41'. Grande reazione però della seconda squadra rossonera, che a pochi istanti dall'intervallo torna avanti con Pandolfi.

Nella ripresa Juric cambia tanto ma il Monza non trova subito il pari, anzi, al 64' si esalta Pizzignacco in porta, evitando l'1-3 di Magrassi. Il 2-2 arriva all'82': Petagna serve Akinsanmiro, che segna all'esordio. All'87' Forson emula il compagno, ancora una volta su assist di Petagna, per il 3-2, prima del 4-2 di Akinsanmiro all'88'. Applausi quindi per il Monza, capace di reagire due volte. Il 7 agosto i biancorossi scenderanno in campo al Brianteo, dove sfideranno il Padova.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 21:06
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.