Arrivano importanti novità per quel che riguarda il possibile addio di Nico Gonzalez alla Juventus. Come riporta Fabrizio Romano nel suo ultimo video su Youtube, infatti, la Juve su Nico Gonzalez valuta solo offerte di acquisto a titolo definitivo od obbligo garantito, non prestito o prestito con diritto. Almeno ad oggi.

Per quel che riguarda Moussa Diaby, invece, il francese ha costi per ingaggio e cartellino che rendono complicato il discorso. Se l'Al-Ittihad accetta Pavard o Asllani oltre a 18 milioni di euro, l'Inter può fare l'operazione. Se non c'è contropartita e se non c'è incastro sull'ingaggio diventa complicata. L'obiettivo è molto concreto, ma l'Al-Ittihad ha preso già un centrocampista come Lopy a 13 milioni più 6 di bonus, per quanto molto diverso da Asllani. Pavard era invece già stato in passato un'idea dell'Al-Ittihad, sebbene con un altro ds.