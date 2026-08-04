L'Inter che domani scenderà in campo all'Optus Stadium di Perth, per il primo derby australiano della storia, potrebbe essere leggermente diversa da quella che si era vista, a Hong Kong, contro il Manchester City sabato scorso. Secondo Sky Sport, Cristian Chivu potrebbe operare qualche cambio nella formazione titolare, a partire dalla difesa, dove è prevista la presenza di Alessandro Bastoni al posto di Carlos Augusto nella linea a tre davanti a Josep Martinez completata da Benjamin Pavard e Yann Bisseck. A centrocampo, possibile chance dal 1' per Piotr Zielinski che dovrebbe dare il cambio a Henrikh Mkhitaryan, chiudendo la cerniera centrale con Nicolò Barella e Aleksandar Stankovic. Ai loro lati, Federico Dimarco a sinistra e sull'altra corsia Luis Henrique, e non Andy Diouf. In avanti, infine, possibile conferma per la coppia Pio Esposito-Jamal Iddrissou.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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