Domani a Perth, ore 13 italiane, andrà in scena il derby di Milano. Partita amichevole, ma è pur sempre un appuntamento in cui nessuno vuole perdere a prescindere dalla posta in palio. Alla vigilia, il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro l'Inter: "Essere il campione del precampionato non è importante, ma noi ci teniamo a fare bene. Contro l’Inter vogliamo vincere, ma la cosa più importante è arrivare pronti alla sfida con il Torino. Il mio obiettivo è quello di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per esprimere il loro talento“.
Rafa Leao
“Tutti stanno lavorando bene, da chi è arrivato il primo giorno a chi si è aggregato dopo. Rafa è fortunato ad essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma vedo un gruppo unito. Leao lo vedo felice e motivato. Sarà importante mantenere questo spirito anche quando i momenti si faranno più complicate. Non ho visto alcune differenza in Leao rispetto agli altri giocatori“.
Luka Modric
“Domani scenderà in campo, tutti prenderanno parte al derby. Non abbiamo tanto tempo per allenarci, proveremo a sfruttare le due partite ravvicinate e ci alleneremo giocando. Luka è molto umile, ha grandissima esperienza. Dovrà lottare con conquistare il posto, ma rimane un giocatore speciale. Abbiamo fatto tanto per cercare di tenerlo con noi anche in questa stagione“.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 11:45 Corsera - Chivu punta a un'Inter stile Premier: dove nasce l'idea
- 11:30 TS - Romero-Inter vicini, difficile salti. Da Chivu due priorità ai dirigenti
- 11:18 Marotta, Ausilio e Bergomi al funerale di Franco Baresi. Il presidente: "Valori da tramandare ai piccoli"
- 11:16 Amorim: "Contro l'Inter vogliamo vincere, ci teniamo a fare bene"
- 11:09 Perth, terza seduta in terra australiana per il gruppo nerazzurro
- 11:02 TS - Pavard, intermediario ieri in sede Inter: ha già detto no a due club
- 10:49 Bild - Il Bayer Leverkusen piomba su Diaby: affare da 30 milioni
- 10:43 Nico Gonzalez, la posizione della Juventus. Diaby-Inter ipotesi concreta: novità su Asllani e Pavard
- 10:34 TS - Jones-Inter, mancano solo 5 milioni. Il Liverpool pronto alla contromossa
- 10:20 TS - Diaby-Inter, offerta pronta: c'è dentro Pavard. No a Kayode perché...
- 10:06 CdS - Pio Esposito-Inter, ecco i bonus nel nuovo contratto: i tempi per l'annuncio
- 09:52 CdS - Rinnovo Carlos Augusto, presto il vertice: le cifre in ballo con l'Inter
- 09:38 CdS - Frattesi, incontro con l'agente. Juve-Inter a Perth occasione importante
- 09:24 Mancini: "Dar fastidio all'Inter? Serve onestà. Io in nerazzurro? Vari approcci ma sapevo che..."
- 09:12 Dimarco: "Inter, due obiettivi chiari. Derby e Juve per capire una cosa"
- 09:03 Chivu: "Dubito di avere la ThuLa col Monza. Serie A all'estero? Forse la prima perché..."
- 09:03 CdS - Diaby-Inter soltanto in un caso: il grosso del budget va altrove. E per Luis Henrique...
- 08:42 CdS - Romero-Inter solo con Pavard out? Non per forza. Chivu è convinto che...
- 08:28 GdS - Calhanoglu, ultima stagione all'Inter? Il turco riparte contro il Milan
- 08:14 Bisseck: "Inter speciale, mai pensato all'addio. Migliorare il double? Sarebbe grave se..."
- 08:00 GdS - Nico Gonzalez proposto dagli agenti: c'è un altro club dall'Italia. E uno scambio con Frattesi...
- 00:00 Agosto scalda il mercato: bisogna alzare l'asticella
- 23:44 Faggiano scherza: "Ausilio dorme con un occhio aperto. Se non è andato in tournée..."
- 23:30 Sky - Inter-Diaby, anche Pavard come possibile contropartita
- 23:20 Buffon: "Non mi sono chiesto perché la FIGC non abbia pensato a Conte come ct"
- 23:00 City, Rico Lewis: "Novanta minuti con l'Inter, sono rimasto sorpreso"
- 22:40 AIA, corso di qualificazione per l’inquadramento di VMO: 5 nuovi immessi
- 22:25 Correa verso l’Estudiantes: attesa la risoluzione col Botafogo
- 22:10 La Pro Patria annuncia il ritorno di Walter Sabatini: "E' proprio lui"
- 21:50 Inter, rispunta Nico Gonzalez: primi contatti con l'entourage
- 21:40 Juve-Inter, possibile spazio a gara in corso per Kolo Muani e Alajbegovic
- 21:25 Addio a Baresi: minuto di silenzio prima del derby di Perth
- 21:10 Cairo: "Avrei scelto Conte come ct, in Lega c'era questa propensione"
- 20:51 In Serbia - L'Inter studia il futuro di Kostov: conferme sulla sinergia col Cagliari
- 20:25 Beppe Galli: "Non penso che gli agenti siano il male del calcio"
- 20:10 Galante: "Stones miglior colpo fin qui. Ora provano a prendere l'uomo da uno contro uno"
- 19:55 Gare interrotte e rinviate: il nuovo regolamento di Lega Serie A
- 19:41 Sky - Inter-Diaby, ingaggio del francese alto: trattativa non semplice
- 19:27 Vieri: "Brand Inter tra i più forti al mondo, tutti i tifosi conoscono il club"
- 19:11 Niente Schalke 04 per Lindstrom, il Napoli: "Informazioni della stampa inesatte"
- 18:57 Inter, vacanze finite per Akanji: domani è atteso alla Pinetina
- 18:43 Quarant'anni e non sentirli, Dzeko inesauribile: "Ho ancora fame"
- 18:29 Verso il derby, allenamento mattutino poi relax. Domani conferenza stampa
- 18:15 Derby a Perth: prima della gara una coreografia per Franco Baresi
- 18:01 Preliminari Conference League, l'Atalanta sfiderà una tra Hapoel Tel Aviv e Katowice
- 17:47 Daniele Quieto pronto a lasciare l'Inter: Cosenza a un passo dal colpo
- 17:33 Iddrissou, che futuro per lui? Piace all'estero, l'Inter vorrebbe tenerlo
- 17:19 Bookies - Inter campione d'Italia da imbattuta: quota intrigante
- 17:05 UFFICIALE - Dilan Zarate lascia l'Inter: è un nuovo giocatore del Cadiz
- 16:51 Pulga: "Esposito via grossa perdita per il Cagliari". Poi è d'accordo con le cifre
- 16:37 Cagliari, linea dura con Seba Esposito: multa all'orizzonte
- 16:24 Romero-Inter, adesso serve l'ok di Oaktree. E c'è chi fiuta l'affare
- 16:10 Dalla Serbia - Kostov, l'Inter è in pole. E ha già un piano per il calciatore
- 15:56 GdS - Inter-Tottenham, intesa per Romero. Ora manca un dettaglio
- 15:43 Qui Milan - Prosegue la preparazione verso il derby: Ricci rientra in gruppo
- 15:29 Lady Stones è raggiante: "Che l'avventura all'Inter abbia inizio!"
- 15:14 Preliminari Champions League 2026/2027: sorteggiati gli spareggi
- 15:00 Manuel Villa, l'Inter è un treno perso: ora l'occasione Monza
- 14:46 GdS - Consapevolezza e pazienza: la strategia dell'Inter sul mercato
- 14:33 Aleksandar Stankovic compie 21 anni, gli auguri dell'Inter
- 14:19 SI - Diaby-Inter, per procedere serve un contributo dell'Al Ittihad
- 14:05 Paganin: "Stones gran colpo, può agire anche da centrocampista!
- 13:51 Niente derby per Gila: lo spagnolo a riposo precauzionale
- 13:39 Bookies - Triplete, l'Inter ha una quota interessante
- 13:25 SM - Diaby, per l'Inter è prendere o lasciare. Pavard la chiave per Romero
- 13:12 UFFICIALE - Benedetta Santoro all'Hellas in prestito
- 12:49 Competizioni UEFA 2026/2027, i premi minimi per le italiane: l'Inter sorride
- 12:36 L'Inter trionfa anche sui social: raggiunti 100 milioni di followers totali
- 12:23 Esposito: "Non ci nascondiamo, siamo forti. Bellissimo che Stankovic sia qui"
- 12:11 Inter sul gioiello Kostov, il Cagliari si candida al prestito