Domani a Perth, ore 13 italiane, andrà in scena il derby di Milano. Partita amichevole, ma è pur sempre un appuntamento in cui nessuno vuole perdere a prescindere dalla posta in palio. Alla vigilia, il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro l'Inter: "Essere il campione del precampionato non è importante, ma noi ci teniamo a fare bene. Contro l’Inter vogliamo vincere, ma la cosa più importante è arrivare pronti alla sfida con il Torino. Il mio obiettivo è quello di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per esprimere il loro talento“.

Rafa Leao

“Tutti stanno lavorando bene, da chi è arrivato il primo giorno a chi si è aggregato dopo. Rafa è fortunato ad essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma vedo un gruppo unito. Leao lo vedo felice e motivato. Sarà importante mantenere questo spirito anche quando i momenti si faranno più complicate. Non ho visto alcune differenza in Leao rispetto agli altri giocatori“.

Luka Modric

“Domani scenderà in campo, tutti prenderanno parte al derby. Non abbiamo tanto tempo per allenarci, proveremo a sfruttare le due partite ravvicinate e ci alleneremo giocando. Luka è molto umile, ha grandissima esperienza. Dovrà lottare con conquistare il posto, ma rimane un giocatore speciale. Abbiamo fatto tanto per cercare di tenerlo con noi anche in questa stagione“.