"L’ Inter (finalmente) si muove". Sa quasi di rimprovero l'incipit dell'articolo principale di mercato dedicato oggi da Tuttosport all'Inter. I nerazzurri sono forti su Moussa Diaby con un'offerta da 18 milioni più Asllani, ma soprattutto si stanno muovendo per il difensore centrale. L'accordo col Tottenham per Cristian Romero, benedetto da Chivu, è stato trovato sulla base di 40 milioni di euro. Salvo sorprese è un'operazione che verrà completata, anche se va limato qualcosa col giocatore, che vuole 6 milioni bonus inclusi, ad oggi troppi per la dirigenza interista.

"Le distanze tra le parti non sono però tali da pensare che l’affare possa saltare per un mancato accordo - si legge sul quotidiano -. Piuttosto l’Inter deve badare al fattore tempo perché Romero è un giocatore che tutte le grandi d’Europa sanno essere sul mercato e il rischio (concreto) è di rivivere una beffa simile a quella provata per Palestra. Palla quindi a Oaktree e la vicenda è più spinosa di quanto possa sembrare perché, a livello di priorità, Chivu ha messo ai primi due posti l’esterno e l’arrivo di Curtis Jones e quindi per bloccare Romero servirebbe dare il via libera a un’operazione senza avere già il paracadute dato da qualche uscita importante, il che per un fondo di investimento non è una questione da poco".