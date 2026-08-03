"Hong Kong è una piazza importante per l’Inter. Durante l’anno ci sono tanti amici che partono da qui per venire a Milano a vedere le partite a San Siro". Lo ha detto Christian Vieri, parlando con Undici, a proposito della tappa asiatica della squadra di Cristian Chivu, la prima della tournée estiva che da ieri si è spostata a Perth, in Australia, dopo la vittoria nel test di lusso contro il Manchester City, al 'Kai Tak Stadium'.

Bobo è stato ambasciatore dei nerazzurri a Hong Kong e ha potuto toccare con mano l'entusiasmo generato dall'arrivo dei nerazzurri a quelle latitudini: "Il brand Inter è tra i più forti al mondo, tutti gli appassionati di calcio conoscono l’Inter", ha detto l'ex attaccante. Rimasto legato a quei colori che ha vestito da giocatore per sei anni: "Con l’Inter il rapporto è rimasto intatto anche dopo il calcio giocato. La società è sempre stata fantastica con me. Oggi collaboriamo, ed è davvero bello poter lavorare con il club per cui ho giocato così a lungo".