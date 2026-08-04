Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi l'Inter fin da domani alle 13 italiane, orario in cui comincerà la sfida amichevole contro il Milan a Perth, a poco più di due settimane dall'inizio del campionato. Secondo La Gazzetta dello Sport il regista, che già era presente a Hong Kong per l'amichevole contro il Manchester City ma non è stato schierato, al pari di Bonny e Sucic che insieme al turco erano tornati da pochissimo a disposizione di Chivu, dovrebbe tornare in mezzo al campo proprio per la sfida da grande ex di fronte ai rossoneri.

Il turco, si legge sulla rosea, è "pronto a riprendere in mano le operazioni di regia (in sua assenza lì ha giocato Aleksandar Stankovic) dopo un Mondiale deludente. Il turco vuole ripartire in nerazzurro come aveva lasciato, da leader. Anche se la prossima dovesse essere la sua ultima all'Inter".