Non sembra ancora così vicina la cessione di Sebastiano Esposito dal Cagliari. L'attaccante è sì in rotta con la società sarda, ma la trattativa con l'Atalanta non ha subito l'impennata che sembrava potesse esserci.

A Bergamo "il suo valore è riconosciuto di alto interesse, ma l'ad Luca Percassi e il ds Cristiano Giuntoli non sono mai arrivati a parlare di cifre con il Cagliari. Solo un sondaggio, nulla più. Così Esposito al momento resta in sospeso per definire la sua destinazione. Nelle ultime ore è emerso l'interesse dell'Hull City, attirato dalla possibilità di portare in Inghilterra un talento che potrebbe fare bene anche nel campionato più difficile del mondo. La valutazione del Cagliari resta fissata intorno ai 20 milioni di euro: per il club è stato un investimento robusto (tecnico e finanziario) e rappresentava fino a qualche giorno fa uno dei principali giocatori della rosa di Fabio Pisacane".

Va ricordato che l'Inter ha il 40% sulla futura rivendita del giocatore.