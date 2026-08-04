Nella rincorsa dell'Inter alla ricerca di Moussa Diaby potrebbe giocare un ruolo cruciale niente meno che Mohamed Salah. Come evidenziato da Almodrj, il principale sito a tema Al Ittihad, il club saudita avrebbe bloccato il trasferimento del giocatore francese almeno fino alla prossima sfida contro l'Al-Jazira. Questo dietrofront è giustificato dal fatto che la compagine giallonera non sarebbe riuscita a trovare la quadra per mettere sotto contratto l'ex Liverpool.

Di conseguenza, il tecnico Jens Fjelding avrebbe espressamente chiesto al club di non privarsi delle prestazioni del classe 1999 sondato dai nerazzurri fino a quando non sarà stato identificato un valido sostituto.