In Italia era mattina presto, nel rispetto del fuso orario, mentre Cristian Chivu e Federico Dimarco rispondevano ai giornalisti presenti a Perth nel corso della conferenza stampa di vigilia del derby, in programma domani alle 13 ora sempre italiana. Di seguito le immagini per chi volesse ascoltare ogni singola parola da parte dell'allenatore e dell'esterno.

Le parole di Chivu e Dimarco da Perth
Sezione: Focus / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 14:30
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.