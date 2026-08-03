Il nome di Nico Gonzalez torna in orbita Inter. Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio, la lista degli obiettivi per la fascia si è allungata nelle ultime ore con il nome del jolly argentino, tornato alla Juventus dopo l'esperienza con l'Atletico Madrid. I primi contatti, spiega il giornalista di Sky Sport, sono stati avviati con l’entourage del giocatore, nome non nuovo dalle parti di Viale della Liberazione. Dopo Moussa Diaby, per cui la trattativa appare decisamente complicata a livello di costi, dunque, ora va registrato anche l'interessamento dei milanesi per Nico Gonzalez. 

Il nome di Diaby, spiega Di Marzio, resta sempre in pole position, ma alle condizioni dell'Inter che vorrebbe inserire Kristjan Asllani come contropartita tecnica nella trattativa con l'l'Al-Ittihad, che dovrebbe partecipare al pagamento dell'alto ingaggio del francese garantendogli una buonuscita. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 21:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.