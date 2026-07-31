"Il mio sogno è semplice: voglio lo scudetto". Lo ha detto Strahinja Pavlović, difensore del Milan, parlando alla Gazzetta dello Sport. Per riuscire nell'impresa, i rossoneri dovranno certamente invertire il trend della scorsa stagione che li ha visti grandi con le grandi e piccoli con le provinciali: "Penso che sia stata soprattutto una questione mentale - spiega il centrale serbo -. Contro le medio-piccole non abbiamo giocato con la stessa mentalità che avevamo per esempio nei derby o nelle grandi sfide. Nei match in cui eravamo favoriti, ci è mancata quella fame di conquistare i tre punti che abbiamo avuto invece nei big match. Non è possibile battere l'Inter, il Napoli e le altre squadre nelle prime cinque o sei posizioni della classifica e poi perdere contro avversarie con le quali sulla carta avremmo dovuto vincere. Per questo credo che sia stato soprattutto un problema di testa. Non vedo altre possibili".