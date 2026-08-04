L'Optus Stadium di Perth, domani teatro dell'amichevole che metterà di fronte Milan e Inter, oggi ha ospitato un incontro istituzionale tra Cristian Chivu, Ruben Amorim e Rita Saffioti, Deputy Premier e Minister for Sport and Recreation del Western Australia. Con loro anche Federico Dimarco e Alexis Saelemaekers.

"Un momento simbolico di benvenuto e presentazione della sfida che vedrà i nerazzurri affrontare i rossoneri in Australia, per la prima volta nella storia. Per l’Inter si tratta inoltre dell’esordio assoluto sul suolo australiano, in un contesto che ha già accolto con entusiasmo entrambe le squadre nei primi giorni a Perth. Il Derby della Madonnina si prepara così a vivere un nuovo capitolo internazionale, portando una delle rivalità più iconiche del calcio mondiale davanti al pubblico dell’Optus Stadium, teatro di un appuntamento che unisce tradizione e apertura verso nuovi orizzonti globali", si legge su Inter.it.