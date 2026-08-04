Il lavoro di Piero Ausilio e Beppe Marotta è ancora lontano dal potersi definire finito, secondo Massimo Marianella: "L'Inter è favorita in Italia, ma il suo mercato non è ancora partito - ha spiegato il telecronista di Sky Sport -. Ha preso John Stones, che è un'alternativa perché non può giocare con continuità visti gli infortuni. E' un ottimo giocatore, perfetto per alcuni appuntamenti, ma non può garantirti di giocare sempre per tutta la stagione. Il club - ha proseguito Marianella - ha deciso di tagliare con decisione il cordone ombelicale con un'epoca, anche se l'opera di ringiovanimento è arrivata con due anni di ritardo. Adesso deve rimettere le basi, come fatto con Pio Esposito, che è diventato un giocatore da Nazionale. Ora mi aspetto che il club risolva la questione dell'esterno destro".