Non è ancora chiaro se l'Inter pensi davvero di poter arrivare a Moussa Diaby, che a Milano andrebbe anche a piedi. I costi dell'operazione sono altissimi e bisognerebbe accontentare l'Al Ittihad sperando che possa contribuire al ricchissimo stipendio che attualmente l'esterno percepisce nel club arabo. Insomma, trattativa complicata per un giocatore che i nerazzurri seguono seriamente da gennaio.

Un giocatore che potrebbe tornare in Europa, ma in un altro campionato. Bild sostiene infatti che il Bayer Leverkusen abbia iniziato a discutere con l'Al Ittihad del possibile trasferimento di Diaby, anche se ad oggi non c'è accordo né con gli arabi né con il giocatore che comunque accetterebbe di guadagnare molto meno rispetto allo stipendio attuale. L'allenatore Carles Martínez lo vuole per il suo sistema 4-3-3. La cifra del trasferimento prevista è inferiore ai 30 milioni di euro.

Sezione: Focus / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 10:49
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.