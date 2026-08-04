I funerali dell'indimenticabile Franco Baresi presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano sono stati anche l'occasione, per il nutrito gruppo di tifosi milanisti presenti sul posto per onorare il loro capitano storico, per manifestare il proprio dissenso nei confronti della proprietà. I fischi hanno infatti accompagnato l'arrivo del patron Gerry Cardinale e del presidente Paolo Scaroni. Stesso trattamento per il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Applausi invece per Paolo Maldini, Marco van Basten, Pietro Paolo Virdis e Mauro Tassotti, come prevedibile. Non certo prevedibili invece gli applausi rivolti a Beppe Bergomi, storico capitano dell'Inter rivale di Baresi in tanti derby ma suo grande amico fuori dal campo, e al presidente nerazzurro Beppe Marotta.

Sezione: News / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 12:14
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.