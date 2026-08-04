I funerali dell'indimenticabile Franco Baresi presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano sono stati anche l'occasione, per il nutrito gruppo di tifosi milanisti presenti sul posto per onorare il loro capitano storico, per manifestare il proprio dissenso nei confronti della proprietà. I fischi hanno infatti accompagnato l'arrivo del patron Gerry Cardinale e del presidente Paolo Scaroni. Stesso trattamento per il sindaco di Milano, Beppe Sala.
Applausi invece per Paolo Maldini, Marco van Basten, Pietro Paolo Virdis e Mauro Tassotti, come prevedibile. Non certo prevedibili invece gli applausi rivolti a Beppe Bergomi, storico capitano dell'Inter rivale di Baresi in tanti derby ma suo grande amico fuori dal campo, e al presidente nerazzurro Beppe Marotta.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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