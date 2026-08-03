L'Inter è tornata a informarsi per il classe '99 Moussa Diaby, esterno offensivo attualmente in forza all'Al Ittihad. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'apprezzamento tecnico è certificato, anche se la fattibilità dell'operazione resta un capitolo a parte. L'ostacolo principale, stando a Gianluca Di Marzio, è di natura economica, considerando gli stipendi fuori portata dei campionati sauditi. Ecco che, dunque, se il sondaggio si trasformasse in un vero e proprio tentativo, la copertura dell'ingaggio sarebbe il primo tassello da chiarire.

Sezione: Focus / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 00:02
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione