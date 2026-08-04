Aggiornamenti sul mercato nerazzurro nell'edizione odierna del TG di Sportmediaset. Il focus è soprattutto sull'esterno di cui Cristian Chivu ha ammesso tra le righe di avere bisogno per completare la batteria. La dirigenza lavora su diversi obiettivi. C'è stato un sondaggio per Nico Gonzalez, ma lato Inter e Juventus risulta complicata perché i bianconeri vogliono solo una cessione a titolo definitivo e sullo sfondo c'è sempre l'Atletico Madrid. Sondato anche Moussa Diaby, un nome valutato anche a gennaio, ma il Bayer Leverkusen sta spingendo forte per lui. Ad ogni modo, i nerazzurri sono vigili su diversi profili in questa fase di mercato.
Capitolo Cristan Romero: la trattativa prosegue a fuoco lento. Non c'è stata l'accelerata definitiva, manca qualcosa dal punto di vista dell'accordo con il giocatore. A proposito di accordi, presto verrà definito il rinnovo del contratto di Carlos Augusto.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 14:30 videoLe parole di Cristian Chivu e Federico Dimarco da Perth
- 14:21 Sky - Verso il derby, Chivu cambia: Bastoni, L. Henrique e Zielinski dal 1'?
- 14:04 Lite con Curtis Jones, Szoboszlai getta acqua sul fuoco
- 13:50 Il Cagliari chiede 18 milioni per Esposito. Intanto arriva il sostituto
- 13:36 SM - Da Diaby a Nico Gonzalez, il punto sulla ricerca dell'esterno
- 13:22 Iddrissou: "Inter, sogno scudetto e Champions. Pio un grande, Chivu..."
- 13:07 Diaby, Inter e Bayer trattano con l'Al Ittihad. Il Benfica osserva
- 13:00 Akanji comincia a scaldare i motori: primo giorno di lavoro alla Pinetina
- 12:55 Ultimo saluto a Baresi, Marotta: "Giocatore universale, un esempio"
- 12:42 Il Giorno - Diaby-Inter, Asllani apre al trasferimento all'Al-Ittihad
- 12:34 Oaktree, i conti tornano. Presto inizierà la fase di 'esplorazione'
- 12:25 GdS - Sebastiano Esposito, dall'Atalanta solo un sondaggio: si fa avanti la Premier
- 12:14 Funerali Baresi, i tifosi del Milan applaudono Bergomi e Marotta
- 12:00 videoL'ANNUNCIO di CHIVU in CONFERENZA STAMPA fornisce un'AMARA CONFERMA
- 11:45 Corsera - Chivu punta a un'Inter stile Premier: dove nasce l'idea
- 11:30 TS - Romero-Inter vicini, difficile salti. Da Chivu due priorità ai dirigenti
- 11:18 Marotta, Ausilio e Bergomi al funerale di Franco Baresi. Il presidente: "Valori da tramandare ai piccoli"
- 11:16 Amorim: "Contro l'Inter vogliamo vincere, ci teniamo a fare bene"
- 11:09 Perth, terza seduta in terra australiana per il gruppo nerazzurro
- 11:02 TS - Pavard, intermediario ieri in sede Inter: ha già detto no a due club
- 10:49 Bild - Il Bayer Leverkusen piomba su Diaby: affare da 30 milioni
- 10:43 Nico Gonzalez, la posizione della Juventus. Diaby-Inter ipotesi concreta: novità su Asllani e Pavard
- 10:34 TS - Jones-Inter, mancano solo 5 milioni. Il Liverpool pronto alla contromossa
- 10:20 TS - Diaby-Inter, offerta pronta: c'è dentro Pavard. No a Kayode perché...
- 10:06 CdS - Pio Esposito-Inter, ecco i bonus nel nuovo contratto: i tempi per l'annuncio
- 09:52 CdS - Rinnovo Carlos Augusto, presto il vertice: le cifre in ballo con l'Inter
- 09:38 CdS - Frattesi, incontro con l'agente. Juve-Inter a Perth occasione importante
- 09:24 Mancini: "Dar fastidio all'Inter? Serve onestà. Io in nerazzurro? Vari approcci ma sapevo che..."
- 09:12 Dimarco: "Inter, due obiettivi chiari. Derby e Juve per capire una cosa"
- 09:03 Chivu: "Dubito di avere la ThuLa col Monza. Serie A all'estero? Forse la prima perché..."
- 09:03 CdS - Diaby-Inter soltanto in un caso: il grosso del budget va altrove. E per Luis Henrique...
- 08:42 CdS - Romero-Inter solo con Pavard out? Non per forza. Chivu è convinto che...
- 08:28 GdS - Calhanoglu, ultima stagione all'Inter? Il turco riparte contro il Milan
- 08:14 Bisseck: "Inter speciale, mai pensato all'addio. Migliorare il double? Sarebbe grave se..."
- 08:00 GdS - Nico Gonzalez proposto dagli agenti: c'è un altro club dall'Italia. E uno scambio con Frattesi...
- 00:00 Agosto scalda il mercato: bisogna alzare l'asticella
- 23:44 Faggiano scherza: "Ausilio dorme con un occhio aperto. Se non è andato in tournée..."
- 23:30 Sky - Inter-Diaby, anche Pavard come possibile contropartita
- 23:20 Buffon: "Non mi sono chiesto perché la FIGC non abbia pensato a Conte come ct"
- 23:00 City, Rico Lewis: "Novanta minuti con l'Inter, sono rimasto sorpreso"
- 22:40 AIA, corso di qualificazione per l’inquadramento di VMO: 5 nuovi immessi
- 22:25 Correa verso l’Estudiantes: attesa la risoluzione col Botafogo
- 22:10 La Pro Patria annuncia il ritorno di Walter Sabatini: "E' proprio lui"
- 21:50 Inter, rispunta Nico Gonzalez: primi contatti con l'entourage
- 21:40 Juve-Inter, possibile spazio a gara in corso per Kolo Muani e Alajbegovic
- 21:25 Addio a Baresi: minuto di silenzio prima del derby di Perth
- 21:10 Cairo: "Avrei scelto Conte come ct, in Lega c'era questa propensione"
- 20:51 In Serbia - L'Inter studia il futuro di Kostov: conferme sulla sinergia col Cagliari
- 20:25 Beppe Galli: "Non penso che gli agenti siano il male del calcio"
- 20:10 Galante: "Stones miglior colpo fin qui. Ora provano a prendere l'uomo da uno contro uno"
- 19:55 Gare interrotte e rinviate: il nuovo regolamento di Lega Serie A
- 19:41 Sky - Inter-Diaby, ingaggio del francese alto: trattativa non semplice
- 19:27 Vieri: "Brand Inter tra i più forti al mondo, tutti i tifosi conoscono il club"
- 19:11 Niente Schalke 04 per Lindstrom, il Napoli: "Informazioni della stampa inesatte"
- 18:57 Inter, vacanze finite per Akanji: domani è atteso alla Pinetina
- 18:43 Quarant'anni e non sentirli, Dzeko inesauribile: "Ho ancora fame"
- 18:29 Verso il derby, allenamento mattutino poi relax. Domani conferenza stampa
- 18:15 Derby a Perth: prima della gara una coreografia per Franco Baresi
- 18:01 Preliminari Conference League, l'Atalanta sfiderà una tra Hapoel Tel Aviv e Katowice
- 17:47 Daniele Quieto pronto a lasciare l'Inter: Cosenza a un passo dal colpo
- 17:33 Iddrissou, che futuro per lui? Piace all'estero, l'Inter vorrebbe tenerlo
- 17:19 Bookies - Inter campione d'Italia da imbattuta: quota intrigante
- 17:05 UFFICIALE - Dilan Zarate lascia l'Inter: è un nuovo giocatore del Cadiz
- 16:51 Pulga: "Esposito via grossa perdita per il Cagliari". Poi è d'accordo con le cifre
- 16:37 Cagliari, linea dura con Seba Esposito: multa all'orizzonte
- 16:24 Romero-Inter, adesso serve l'ok di Oaktree. E c'è chi fiuta l'affare
- 16:10 Dalla Serbia - Kostov, l'Inter è in pole. E ha già un piano per il calciatore
- 15:56 GdS - Inter-Tottenham, intesa per Romero. Ora manca un dettaglio
- 15:43 Qui Milan - Prosegue la preparazione verso il derby: Ricci rientra in gruppo
- 15:29 Lady Stones è raggiante: "Che l'avventura all'Inter abbia inizio!"