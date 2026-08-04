Aggiornamenti sul mercato nerazzurro nell'edizione odierna del TG di Sportmediaset. Il focus è soprattutto sull'esterno di cui Cristian Chivu ha ammesso tra le righe di avere bisogno per completare la batteria. La dirigenza lavora su diversi obiettivi. C'è stato un sondaggio per Nico Gonzalez, ma lato Inter e Juventus risulta complicata perché i bianconeri vogliono solo una cessione a titolo definitivo e sullo sfondo c'è sempre l'Atletico Madrid. Sondato anche Moussa Diaby, un nome valutato anche a gennaio, ma il Bayer Leverkusen sta spingendo forte per lui. Ad ogni modo, i nerazzurri sono vigili su diversi profili in questa fase di mercato.

Capitolo Cristan Romero: la trattativa prosegue a fuoco lento. Non c'è stata l'accelerata definitiva, manca qualcosa dal punto di vista dell'accordo con il giocatore. A proposito di accordi, presto verrà definito il rinnovo del contratto di Carlos Augusto.