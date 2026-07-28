Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato della lista UEFA in vista della partecipazione dei lariani alla prossima Champions: "Abbiamo difficoltà per la Champions, per le liste UEFA. Noi non abbiamo una cantera forte, abbiamo delle limitazioni e potremmo giocare con 16-17 giocatori in Champions", ha avvertito lo spagnolo. Mancini? "A me è sempre piaciuto, lo seguivo anche al Manchester City", ha detto in conferenza. "Ho parlato qualche volta con lui, è un vincente, esigente e che gioca un buon calcio. Ha dimostrato con l’Europeo vinto come si fa. Sono molto contento per lui, lo dico sinceramente, mi sento uno di voi. Grandissima disponibilità: proveremo ad aiutare la Nazionale”. Invece sulla questione di guidare l'Arabia Saudita nella carriera di un allenatore: "Non ho mai avuto la possibilità di andarci, non so dirti. No a parte gli scherzi, non so... ma lui vuole il bene dell’Italia. A me basta questo".

Come ha convinto Nico Paz a rimanere qui?

"Sì, ho parlato con lui durante tutto il Mondiale. Mi è piaciuta molto la sua personalità. Quando sei giovane così non è facile prendere una decisione del genere, la sua famiglia gli è vicina, lui è un ragazzo intelligente. Sa che il calcio non finisce oggi".