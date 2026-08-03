"Ausilio non è andato in tournée con la squadra, qui gatta ci cova. Piero dorme con un occhio aperto...". Questa la battuta fatta da Daniele Faggiano, direttore sportivo della Salernitana, parlando a Sky Sport delle strategie dell'Inter in questa fase del calciomercato. I nomi caldi, come detto in più occasioni, sono quelli di Cristian Romero, Curtis Jones a cui si sono aggiunti nelle ultimisse ore quelli di Moussa Diaby e Nico Gonzalez.