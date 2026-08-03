"Ausilio non è andato in tournée con la squadra, qui gatta ci cova. Piero dorme con un occhio aperto...". Questa la battuta fatta da Daniele Faggiano, direttore sportivo della Salernitana, parlando a Sky Sport delle strategie dell'Inter in questa fase del calciomercato. I nomi caldi, come detto in più occasioni, sono quelli di Cristian Romero, Curtis Jones a cui si sono aggiunti nelle ultimisse ore quelli di Moussa Diaby e Nico Gonzalez. 

Sezione: News / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 23:44
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.