Nico Gonzalez è l'ultimo giocatore, in ordine cronologico, a essere stato accostato all'Inter. Un'opzione che non scalda il giornalista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, che ha espresso le sue perplessità non tanto sul valore assoluto del giocatore quanto sul suo adattamento nel sistema di gioco di Cristian Chivu: "Darebbe un alternativa tattica importante, ma non è assolutamente un quinto. Avrebbe le qualità tecniche per fare questo ruolo, magari per una partita, ma gli manca l'attitudine. All'Inter serve un esterno vero. L'ideale sarebbe Spence, ma il Tottenham sotto i 40 milioni di euro non lo vende", il suo punto di vista.