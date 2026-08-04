Nico Gonzalez è l'ultimo giocatore, in ordine cronologico, a essere stato accostato all'Inter. Un'opzione che non scalda il giornalista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, che ha espresso le sue perplessità non tanto sul valore assoluto del giocatore quanto sul suo adattamento nel sistema di gioco di Cristian Chivu: "Darebbe un alternativa tattica importante, ma non è assolutamente un quinto. Avrebbe le qualità tecniche per fare questo ruolo, magari per una partita, ma gli manca l'attitudine. All'Inter serve un esterno vero. L'ideale sarebbe Spence, ma il Tottenham sotto i 40 milioni di euro non lo vende", il suo punto di vista. 

Sezione: News / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 17:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.