Prima Andrea Pirlo, poi Roberto Mancini. La FIGC, arrivata alla scelta del ct con le ben difficoltà, non ha mai preso veramente in considerazione il nome di Antonio Conte, fortemente caldeggiato dalla Lega Serie A, per il ruolo di ct della Nazionale. Una scelta, quella di non puntare sull'ex tecnico di Napoli, Juve e Inter, che Gianluigi Buffon ha commentato così parlando con Sky Sport: "Non mi sono chiesto il perché, alla fine sono decisioni che dovevano prendere altre persone. Poi è stata fatta una scelta differente. Nella testa di queste persone, evidentemente, non era considerato il piano A. Le valutazioni da fare in questi casi sono tante, compreso il budget a disposizione", le parole dello storico portiere azzurro.
Sezione: News / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 23:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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