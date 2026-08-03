Prima Andrea Pirlo, poi Roberto Mancini. La FIGC, arrivata alla scelta del ct con le ben difficoltà, non ha mai preso veramente in considerazione il nome di Antonio Conte, fortemente caldeggiato dalla Lega Serie A, per il ruolo di ct della Nazionale. Una scelta, quella di non puntare sull'ex tecnico di Napoli, Juve e Inter, che Gianluigi Buffon ha commentato così parlando con Sky Sport: "Non mi sono chiesto il perché, alla fine sono decisioni che dovevano prendere altre persone. Poi è stata fatta una scelta differente. Nella testa di queste persone, evidentemente, non era considerato il piano A. Le valutazioni da fare in questi casi sono tante, compreso il budget a disposizione", le parole dello storico portiere azzurro.