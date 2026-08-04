Tra i giovani aggregati da Cristian Chivu per la tournée estiva dell'Inter, uno dei più interessanti è sicuramente Jamal Idrissou, attaccante classe 2007. Da Perth, dove i nerazzurri stanno preparando le amichevoli con Milan e Juve, il nazionale italiano Under 19 parla così di se stesso: "Sono un ragazzo solare che cerca di aiutare sempre tutti", le sue parole a Sky Sport.

I tuoi idoli.

"Da bambino era Icardi, ora Thuram".

Cosa significa per te essere qui con la prima squadra?

"E' un'esperienza fantastica, inaspettata. Essere qui con questi campioni è il sogno che avevo da bambino, un sogno a occhi aperti".

Quali sono i prossimi step della tua crescita?

"Sono molto fiero del percorso che sto facendo. Vorrei trovare continuità in prima squadra, so che è difficile. Ma voglio affacciarmi al mondo dei grandi facendo meglio di ciò che sto facendo".

Tra dieci anni come ti vedi?

"Il sogno è quello di vincere i trofei come stanno facendo i grandi campioni dell'Inter di oggi. Magari vincere lo scudetto e la Champions League".

L'importanza di avere giocatori più esperti cresciuti nel vivaio interista.

"E' molto importante avere giocatori così al mio fianco, quello che mi sta aiutando di più è Pio Esposito. Lo conosco perché facevamo lo stesso tratto di strada per arrivare a Interello nelle giovanili. E' sempre disponibile, pronto a darmi una mano. Lo vedo come un fratello maggiore, è un grande".

La Nazionale.

"Ho iniziato abbastanza tardi, dall'Under 18. Ora sono in Under 19, ho avuto la fortuna di fare il Mondiale Under 20 da sotto età. Non è andata alla perfezione, ma è stata un'esperienza indimenticabile. Poi ho fatto l'Europeo con l'Under 19, abbiamo fatto un percorso bellissimo. Chissà ora cosa mi aspetta".

I consigli di Chivu.

"Mi dice sempre di rimanere sereno e tranquillo, di giocare come so. Cerca sempre di darmi una mano, sono felice di questo".

Che effetto ti fa giocare contro squadre così forti?

"Un effetto bellissimo, quasi inspiegabile. Sto realizzando un sogno, provo una felicità immensa. Domani c'è il derby che, pur essendo un'amichevole, è sempre un derby. Faccio fatica a trovare le parole giuste".