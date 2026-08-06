La Roma e Lorenzo Pellegrini sono sempre più vicini a proseguire insieme. Dopo la scadenza del contratto, avvenuta lo scorso 30 giugno, il centrocampista è rimasto svincolato, ma la volontà delle parti è quella di trovare un nuovo accordo per continuare il percorso in giallorosso. Nelle ultime settimane la priorità del classe 1996 è stata il completo recupero dall'infortunio che lo aveva costretto ai box, motivo per cui i colloqui per il rinnovo erano stati momentaneamente rinviati.

Ora, però, con Pellegrini tornato in piena forma, la Roma è pronta ad accelerare le trattative per definire l'intesa nel più breve tempo possibile. Restavano da sciogliere gli ultimi nodi, in particolare sulla durata del nuovo contratto, che sarà di una sola stagione. Lo riporta Sky Sport.