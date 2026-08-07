Bel colpo della Fiorentina che si assicura le prestazioni di Franco Mastantuono. Di seguito la nota ufficiale del club viola che annuncia l'arrivo del calciatore argentino in prestito per una stagione: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Franco Mastantuono dal Real Madrid C.F. Mastantuono, nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei “Millonarios”.