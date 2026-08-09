Il caso Sebastiano Esposito è destinato a proseguire ancora. Nel frattempo il Cagliari ha annunciato l'rrivo di Daniel Maldini. Di seguito la nota del club rossoblu: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini, che si trasferisce in rossoblù dall’Atalanta BC in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni sportive. Classe 2001, nato a Milano, è cresciuto nel vivaio del Milan sino al debutto in Prima Squadra, avvenuto ad appena 18 anni, il 2 febbraio 2020 contro il Verona.

Nella stagione successiva 9 presenze tra Europa League e campionato per poi proseguire la scalata: nella stagione 2021/22 fa il suo esordio in Champions League in trasferta contro il Liverpool (15 settembre 2021), pochi giorni dopo segna la sua prima rete tra i professionisti nella vittoria esterna contro lo Spezia. Sarà un’annata fondamentale: gioca 13 gare, dà il suo contributo alla conquista dello Scudetto. Nell’estate del 2022 si trasferisce in prestito allo Spezia: totalizza 20 partite e 3 reti. Dopo l’esperienza all’Empoli, arriva quella cruciale al Monza, dove gioca 32 gare, segna 7 gol e con le sue prestazioni conquista anche la Nazionale azzurra, con cui attualmente vanta 6 presenze. Nel febbraio 2025 viene acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta: a Bergamo colleziona 22 gare e 3 reti.

Ha chiuso l’ultima parte della scorsa stagione tra le fila della Lazio (10 partite e 2 reti). Ben strutturato fisicamente, alto 188 centimetri, Maldini è un calciatore duttile: ottime qualità tecniche, può agire sia sulla trequarti che come esterno offensivo o, all’occorrenza, anche da mezz’ala. Buona visione di gioco, particolarmente abile nell’uno contro uno, dotato di un buon calcio, grazie alle sue qualità sa arrivare con facilità alla conclusione o mettere i compagni nelle migliori condizioni di segnare. Benvenuto in rossoblù, Daniel!".