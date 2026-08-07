Il Parma si rinforza con un attaccante decisamente interessante. Si trattà di El Bilal Touré, reduce da un'esperienza in prestito al Besiktas. Il giocatore firma in prestito fino alla fine della stagione, con opzione di acquisto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Vedremo se il prossimo annuncio dei crociati, invece, sarà l'interista Aymen Zouin, sul taccuino degli emiliani, con l'accordo tra le parti sempre più vicino.

Il comunicato del Parma

Questo il comunicato con cui il Parma ha comunicato l'arrivo del giocatore: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Atalanta BC le prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré, fino al 30 giugno 2027.

Attaccante classe 2001, nato ad Adjamé (Costa d'Avorio) e di nazionalità maliana, El Bilal Touré cresce calcisticamente tra le accademie della Costa d'Avorio e del Mali, prima di trasferirsi in Europa, dove debutta tra i professionisti con lo Stade de Reims. Nel 2022 approda all'UD Almería, nella Liga spagnola, confermandosi ad alto livello e attirando l'interesse dell'Atalanta, che lo acquista nell'estate del 2023. Con il Club nerazzurro conquista l'UEFA Europa League nella stagione 2023/2024, prima di maturare ulteriori esperienze internazionali con le maglie di VfB Stoccarda e Beşiktaş.

Attaccante dinamico e versatile, Touré abbina fisicità e velocità, distinguendosi per la capacità di attaccare la profondità, dialogare con i compagni e muoversi su tutto il fronte offensivo. Punto di riferimento della Nazionale del Mali, arriva a Parma per mettere la propria esperienza internazionale e le proprie qualità al servizio della squadra gialloblu".