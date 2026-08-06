Il Paris Saint-Germain piazza un nuovo colpo di mercato e ufficializza l’arrivo di Maghnes Akliouche. Il centrocampista francese lascia il Monaco e si lega al club campione d’Europa con un contratto valido fino al 30 giugno 2031. Il classe 2002 era stato seguito anche dall’Inter nei mesi scorsi, ma il PSG ha accelerato fino a chiudere l’operazione e aggiungere alla rosa un giocatore giovane, tecnico e già abituato al calcio internazionale.

Akliouche torna nella sua Parigi

Nato e cresciuto nella periferia della capitale francese, Akliouche si era trasferito nel settore giovanile del Monaco all’età di 15 anni. Nel Principato ha completato tutto il proprio percorso formativo, conquistando progressivamente spazio fino all’esordio e all’affermazione in prima squadra. Il centrocampista ha già raccolto dieci presenze e un gol con la Nazionale francese. Ha inoltre partecipato agli ultimi Mondiali, trovando spazio anche nella partita disputata contro l’Iraq.

"Firmare per il PSG è un immenso orgoglio"

Akliouche ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo la firma: "Essendo cresciuto nella regione di Parigi, entrare a far parte di un club così prestigioso significa moltissimo per me e per la mia famiglia". Il nuovo acquisto ha poi ringraziato la dirigenza e lo staff tecnico: "Vorrei ringraziare il presidente Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos e Luis Enrique per la fiducia che mi hanno accordato. Non vedo l’ora di indossare questa maglia, continuare la mia crescita e dare il massimo per rappresentare il Paris Saint-Germain davanti ai nostri tifosi", ha concluso Akliouche.