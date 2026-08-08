Vinicius Jr. ha rinnovato ieri sera con il Real Madrid. Spazzate, dunque, tantissime indiscrezioni che lo vedevano lontano dal club con cui sta scrivendo tante pagine di storia. Di seguito le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: "90 minuti al Bernabeu sono molto lunghi… Per me 8 anni al Bernabeu sono molto pochi. Ho sempre più fame e soprattutto sempre più amore per questo club, sono madridista nel cuore e nell'anima e dentro questa squadra continuerò a scrivere la storia".