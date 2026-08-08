Vinicius Jr. ha rinnovato ieri sera con il Real Madrid. Spazzate, dunque, tantissime indiscrezioni che lo vedevano lontano dal club con cui sta scrivendo tante pagine di storia. Di seguito le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: "90 minuti al Bernabeu sono molto lunghi… Per me 8 anni al Bernabeu sono molto pochi. Ho sempre più fame e soprattutto sempre più amore per questo club, sono madridista nel cuore e nell'anima e dentro questa squadra continuerò a scrivere la storia".

Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 08 agosto 2026 alle 22:15
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione