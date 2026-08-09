Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata nella serata di oggi, domenica 9 agosto: Trevoh Chalobah è un nuovo giocatore del Como, che lo ha acquistato a titolo definitivo dal Chelsea. L'inglese, che era stato seguito con attenzione anche dall'Inter, ha firmato un contratto fino al 2031.

"Trevoh è un acquisto importante per noi e un giocatore che rappresenta il livello di ambizione che abbiamo in questo club - ha dichiarato il tecnico dei lariani Cesc Fabregas dopo l'annuncio -. Ha giocato e vinto ai massimi livelli, ma è anche desideroso di iniziare un nuovo capitolo e continuare a migliorare. Ci offre forza, velocità e personalità in difesa, oltre alla qualità tecnica per costruire il gioco da dietro. È un leader che può elevare il livello della squadra e sono molto contento che abbia scelto il Como".

"Sono entusiasta e onorato di essere qui al Como: è un progetto ambizioso e in crescita, e lavorare di nuovo con Cesc Fàbregas è davvero speciale. Non vedo l'ora di mettere la mia esperienza al servizio della squadra, di sentire l'incredibile atmosfera dello stadio e di entrare in contatto con i tifosi. Darò il massimo ogni giorno per fare la storia insieme", le prime parole da giocatore del Como di Chalobah.