Filip Kostic è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. L’esterno serbo, svincolatosi lo scorso 30 giugno dalla Juventus, ha firmato un contratto biennale con il club olandese e ha scelto la maglia numero 18. Il calciatore dovrà ora attendere il rilascio del permesso di lavoro prima di poter essere regolarmente impiegato nelle competizioni dei Paesi Bassi. Per Kostic si apre così un nuovo capitolo della carriera, dopo le stagioni trascorse tra Italia e Turchia.

112 presenze con la Vecchia Signora

Il classe 1992 ha giocato complessivamente tre stagioni con la maglia bianconera, dal 2022 al 2024 e poi nel 2025/26. Con la Juventus ha totalizzato 112 presenze e sei reti, diventando una delle principali soluzioni sulla fascia sinistra. Nel mezzo ha vissuto una parentesi al Fenerbahçe, dove ha collezionato 35 presenze e segnato due gol durante il prestito in Turchia.

Il saluto ai tifosi bianconeri

Prima dell’ufficialità del trasferimento, Kostic aveva salutato la Juventus con un messaggio pubblicato sui social. "È stato un onore indossare questa maglia e rappresentare un club con una storia immensa", ha scritto il serbo. "Ringrazio i miei compagni, gli allenatori, gli staff tecnici, i dipendenti che lavorano ogni giorno dietro le quinte, la società e tutti i tifosi per il sostegno e per le emozioni vissute insieme".

Nuova esperienza nei Paesi Bassi

Il PSV aggiunge alla propria rosa un giocatore esperto, abituato alle competizioni europee e capace di occupare più posizioni sulla corsia sinistra. Kostic proverà ora a rilanciarsi in Eredivisie, portando qualità nei cross, corsa e personalità.