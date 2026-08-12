Davide Frattesi sembra ormai al capolinea della sua avventura all'Inter. E ora, dopo settimane di scarso movimento attorno al centrocampista, c'è anche una pretendente che si è fatta avanti con intenzioni serie. Il centrocampista, si legge su La Gazzetta dello Sport, è valutato attorno ai 25 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo, ma in queste ore si sta facendo spazio l'idea di un possibile prestito con diritto e obbligo di riscatto condizionato alla Lazio, con in più una percentuale sulla eventuale rivendita in favore sempre dei milanesi.

La Lazio ci aveva provato già a gennaio, ma il trasferimento non si chiuse. Ora i capitolini sono tornati sotto per acquistare un rinforzo che si incastrerebbe bene sia nel 4-3-3 come interno di centrocampo che nel 4-2-3-1 come trequartista centrale. Va ricordata una difficoltà in più: la Lazio deve fare mercato a saldo zero, le uscite devono pareggiare le entrate. In questo senso è importante la notizia dell'accordo transattivo con Polymarket: contratto di sponsorizzazione risolto coi biancocelesti, ma verranno versati i 7 milioni previsti per il 2026/27 che si aggiungeranno ai 2,5 del finale della scorsa stagione. Soldi che aiuteranno il mercato.