Il Real Madrid mette a segno il colpo più costoso dell'intera sessione di calciomercato estiva 2026, assicurandosi Yan Diomande, esterno d'attacco ivoriano casse 2006. Il club spagnolo, secondo indiscrezioni giornalistiche, verserà nelle casse del Lipsia 140 milioni di euro (125 milioni di euro di parte fissa, più 15 milioni di euro di bonus). Il calciatore si è legato ai blancos per le prossime sette stagioni, firmando un contratto fino al 30 giugno 2033.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Gio 06 agosto 2026 alle 16:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.