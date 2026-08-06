Mohamed Salah è un nuovo giocatore del Trabzonspor. Dopo nove stagioni al Liverpool, in cui ha vinto tutto da assoluto protagonista, l'attaccante egiziano classe 1992 ha deciso di proseguire la sua carriera in Turchia, firmando un biennale con i bordeaux-celesti, alla presenza del presidente, Ertuğrul Doğan. Una scelta di vita che ha generato l'entusiasmo di un intero popolo, così come ha potuto toccare con mano ieri l'ex giocatore della Fiorentina al suo arrivo in città.