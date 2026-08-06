Mohamed Salah è un nuovo giocatore del Trabzonspor. Dopo nove stagioni al Liverpool, in cui ha vinto tutto da assoluto protagonista, l'attaccante egiziano classe 1992 ha deciso di proseguire la sua carriera in Turchia, firmando un biennale con i bordeaux-celesti, alla presenza del presidente, Ertuğrul Doğan. Una scelta di vita che ha generato l'entusiasmo di un intero popolo, così come ha potuto toccare con mano ieri l'ex giocatore della Fiorentina al suo arrivo in città. 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Gio 06 agosto 2026 alle 14:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.