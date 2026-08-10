Non solo Moussa Diaby, nel mirino dell'Inter resta il nome di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool in scadenza di contratto tra meno di un anno. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, il giocatore inglese ha saltato l'amichevole di ieri contro il Monaco, ufficialmente per un problema all'anca, ma i tifosi ci hanno visto l'anticamera di un addio.

L'Inter resta alla finestra perché Jones resta il preferito di Chivu come rinforzo in mediana, per caratteristiche e duttilità. Giovane ma con esperienza europea e diversi trofei in bacheca, non vuole rinnovare ma per il Liverpool vale comunque 40 milioni di euro. Incastro non semplice, anche perché c'è una questione numerica da affrontare in mezzo al campo. La rosea, come nei giorni scorsi, insiste su una possibile partenza di Stankovic in caso di maxi offerta e ricorda i due "esuberi" Frattesi e Asllani.