Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante a fronte di un corrispettivo di 16 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 400mila euro. Sono, inoltre, previsti bonus per un ammontare non superiore a due milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il giocatore si è legato alla Vecchia Signora firmando un contratto fino al 30 giugno 2031.