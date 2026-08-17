Alexis Sánchez è sceso in campo oggi per il suo primo allenamento con il Montreal, club canadese che milita nella Major League Soccer. L'ex attaccante dell'Inter è stato accolto calorosamente dai suoi nuovi compagni con il 'pasillo' di benvenuto prima della seduta che ha segnato l'inizio di una preparazione pre-campionato che si preannuncia particolarmente breve per lui, visto che lo staff tecnico della squadra - secondo quanto riportano i media cileni - sta già pensando a farlo debuttare giovedì prossimo, sul campo del Columbus Crew. La partita del 20 agosto, valida per la ventesima giornata della MLS, potrebbe segnare il ritorno del giocatore cileno nelle Americhe dopo diciotto anni trascorsi in Europa.

Un premier entraînement avec l’équipe pour Alexis Sánchez 🇨🇱



First training ✅#CFMTL pic.twitter.com/IvHwSZzGAL — CF Montréal (@cfmontreal) August 17, 2026