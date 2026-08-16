Haley Bugeja fa eco alle parole del suo allenatore, David Sassarini, dopo la vittoria conquistata da Inter Womer sul campo del Newcastle, al St. James's Park: "Secondo me la nostra è stata una buona prestazione, abbiamo messo in campo quello che ci ha chiesto il mister - ha detto a Inter TV dopo il match amichevole terminato 2-0 -. Siamo arrivate al termine della preparazione e c'è un po' di stanchezza, ma è stato bellissimo giocare in questo stadio e adesso non vediamo l'ora di iniziare la stagione. Contro il Parma sarà una bella sfida, loro metteranno in campo tutto quello che hanno ma noi faremo lo stesso. Ci aspetta una prova dura come abbiamo imparato l'anno scorso, non ci sono partite facili in Italia: faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di vincere".