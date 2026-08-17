La partita tra Inter e Betis è stata un'occasione in più per Cristian Chivu di testare la condizione dei suoi giocatori. C'è un reparto che più di altri sembra avere qualche problema di ritardo generale di condizione d è l'attacco, al netto del fatto che Lautaro e Thuram sono appena tornati.

Con gli andalusi si è visto un capitano, al rientro, "rabbioso e affamato come sempre", ma considerato i pochi allenamenti nelle gambe "difficilmente partirà titolare sabato contro il Monza - si legge su Tuttosport -. Il problema è che Pio e Bonny fino a questo momento non hanno ancora dato uno squillo vero. Il francese, al netto di qualche azione confortante e di uno stato di forma convincente, stecca sempre la finalizzazione. Esposito dal canto suo, pur essendo l’attaccante che ha lavorato di più in questo pre campionato è ancora lontano dal top della condizione e non ha ancora ritrovato il feeling con il gol".