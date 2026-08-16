Il Liverpool ha battuto 2-0 il Como in amichevole questa sera e Curtis Jones non figurava nemmeno in distinta. Il centrocampista aveva saltato anche l'amichevole di una settimana fa, contro il Monaco, per un piccolo problema all'anca. In serata è arrivata la voce dall'Inghilterra secondo cui il calciatore si sarebbe allenato a parte quest'oggi. Secondo Fabrizio Romano, Jones continua a sperare nell'Inter e non si sta allenando. La società nerazzurra è pronta a riprovarci dietro le quinte. La prossima settimana i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica per sistemare l'ultimo tassello del centrocampo a disposizione di Chivu. "Jones sta facendo il possibile per andare all'Inter", riferisce Romano.

Occorrerà capire come intenderà muoversi la dirigenza interista, con quali tempistiche e soprattutto quali saranno le richieste del Liverpool (sempre 40 mln o qualcosa di meno?). Ma non ci sono dubbi sul fatto che l'Inter ci riproverà nuovamente.