Torna l'appuntamento delle 19 con il Salotto di FcInterNews. Spazio al calciomercato dell'Inter con le ultime sul fronte Jones. Resta aperta la pista Roma-Luis Henrique, anche se i giallorossi valutano il profilo di Fofana dopo Mora. E in caso di addio del brasiliano, lo scenario di mercato dell'Inter potrebbe regalare sorprese.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.