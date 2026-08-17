Numericamente, l'Inter ha già sostituito i giocatori che sono partiti in estate, come riassume oggi Tuttosport. Adesso, però, Chivu chiede due elementi con caratteristiche differenti da quelle già in rosa, un centrocampista e un jolly offensivo. Il primo profilo, nelle idee di società e tecnico, è Curtis Jones, che Chivu sperava di avere già a gennaio. Frattesi ha fatto spazio, ora si aspetta un nuovo contatto diretto col Liverpool per provare il colpo. A Milano confidano di poter chiudere attorno ai 35 milioni di euro.

Oltre all'inglese, si legge, "Chivu non disdegnerebbe un ulteriore innesto, un giocatore offensivo, abile nel saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Come potevano essere Lookman o i sogni Nico Williams o Nico Paz. O, per tornare agli ultimi mesi, Diaby, Fofana e Nico Gonzalez. Tutti giocatori dai costi però più o meno alti e non è detto che l’Inter possa avere i fondi per arrivarci". Per prenderne uno servirà in ogni caso cedere: Massolin in prestito, forse al Monza; Asllani, per il quale potrebbe essere accettato un prestito con diritto; infine Luis Henrique, nel mirino della Roma e della Premier League. I giallorossi, però, sono impegnati su altri fronti. Può diventare la classica operazione da ultima settimana.