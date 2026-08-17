La Lazio vuole approfondire il discorso Mauro Icardi, come riportato da Matteo Moretto e Fabrizo Romano, sul canale Youtube in italiano di quest'ultimo.

La Lazio fa sul serio per l'ex capitano nerazzurro

"I biancocelesti vogliono entrare nel vivo dei discorsi per l'argentino. Il giocatore è stato offerto ai biancocelesti la scorsa settimana e nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti con gli agenti. Su di lui ci sono tanti club, anche dal Sudamerica. C'è stato il no all'Olympiacos. Pur essendo un'operazione a zero, risulta comunque complessa. I capitolini avrebbero già fatto recapitare un'offerta al classe 1993 ma c'è distanza. Questa voce corre anche all'interno dello spogliatoio della Lazio perché alzerebbe non di poco l'asticella a livello sportivo e mediatico. Ribadiamo che l'operazione è difficile, ma i laziali ci stanno provando davvero".