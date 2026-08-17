In coda alla conferenza stampa, andata in scena ieri sera dopo la sconfitta a sorpresa contro il Mantova, che ha determinato l'eliminazione prematura della Lazio dalla Coppa Italia, Gennaro Gattuso ha approfondito anche il discorso relativo all'ultimo arrivato, Davide Frattesi, preso dall'Inter in prestito con diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo: "È una mezzala che si butta dentro, come Dele-Bashiru - ha detto il tecnico dei biancocelesti -. Lo vedo così, è un giocatore che deve 'rompere', a cui piace inserirsi. Penso che le sue caratteristiche siano queste".

Sezione: Focus / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 18:51
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.