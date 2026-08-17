Archiviata positivamente la trattativa per Djed Spence, già ad Appiano Gentile per familiarizzare con la nuova squadra, la dirigenza dell'Inter continua a lavorare per consegnare a Cristian Chivu una rosa di alto livello. Come riporta Sportitalia, il passaggio successivo porta direttamente a Liverpool. La cessione di Davide Frattesi alla Lazio libera infatti lo spazio necessario per provare a chiudere l’operazione Curtis Jones. Posto che l'accordo con il centrocampista è stato raggiunto ormai da tempo, non resta che trovare la quadra con il suo club. I Reds sono sempre partiti da una richiesta di circa 40 milioni di euro, ma in Viale della Liberazione sono convinti che aggiungendo una corposa fetta di bonus l'intesa possa essere raggiunta.
Luis Henrique e Diaby
Dopo aver definito e ufficializzato la cessione di Davide Frattesi alla Lazio, altri due giocatori potrebbero lasciare l'Inter nei prossimi giorni. Si tratta di Kristjan Asllani e Luis Henrique. Per il brasiliano non trovano conferme le voci di un'offerta della Roma da 30 milioni di euro ma questo non significa che l'esterno non possa essere una soluzione per i giallorossi, magari in prestito un diritto oppure obbligo di riscatto per mantenere basso le sborso immediato. Qualora l'operazione andasse in porto, l'Inter sta valutando altri profili per la fascia. Nessun riscontro su Malick Fofana, mentre il club nerazzurro attende notizie sul fronte Moussa Diaby, pista non ancora tramontata.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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