E' andato in gol alla prima amichevole con la maglia dell'Inter, ma non è quello il motivo per il quale l'Inter ha cercato John Stones. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, il britannico si porta dietro venti titoli raggiunti nei suoi dieci anni al Manchester City. "Gli uomini mercato nerazzurri hanno scelto di prendere proprio Stones a parametro zero, decisione tutt'altro che scontata, immaginando il suo apporto nella Coppa più nobile. Il centrale ex City servirà anche nelle competizioni domestiche, ci mancherebbe, ma ancor di più nelle notti di metà settimana, quando il livello si eleverà", si legge sulla rosea.

Lo stesso Stones non si è nascosto. Lo ha detto lui: "So che vincere la Champions è un obiettivo e vogliamo riportare il trofeo ai tifosi interisti. Tutti lo vogliono, io in particolare". Pur alle prese con un processo di ringiovanimento, Marotta e Ausilio sanno che per puntare in alto serve anche gente così. C'è qualche dubbio riguardante gli infortuni degli ultimi anni, ma le prestazioni al Mondiale hanno rassicurato i dirigenti. E ironia della sorte, al suo primo acuto Stones si è trovato di fianco subito Lautaro Martinez: l'ultima diapositiva dei due li vedeva avversari in Argentina-Inghilterra con umori opposti.