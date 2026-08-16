L'esordio perfetto, quello che tutti sognano. D'altronde John Stones ha da sempre dimostrato di essere un pezzo da novanta del City e della nazionale inglese. Ieri sera ha fatto assaggiare ai tifosi nerazzurri le sue qualità offensive, scaraventando in porta una palla vagante che ha permesso al Biscione di sbloccare l'amichevole contro il Betis: "Penso che i ragazzi oggi abbiano dato davvero tutto. Sono semplicemente molto contento di non avere preso gol. Ovviamente era la mia prima partita e riuscire a segnare è qualcosa di speciale, qualcosa che ricorderò per il resto della mia vita", ha detto a Sky.

I tifosi sono già entusiasti e sui social hanno mostrato grande approvazione per la prestazione di Stones, che si è anche ben disimpegnato in fase difensiva, lottando come un leone e salvando l'Inter in una situazione pericolosa. Il 'suo' City non se la passa affatto bene, considerando che in Community Shield i citizens hanno perso quest'oggi per 3-0 contro l'Arsenal.